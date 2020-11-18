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18.11.2020 12:39

Объединяем усилия для создания сообщества единой судьбы ШОС

Текст: Гао Ханьсюнь (помощник научного сотрудника института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая)
10 ноября в режиме видеоконференции состоялось 20-е заседание совета глав государств ШОС. Саммит был посвящен таким вопросам, как совместная борьба с пандемией COVID-19, поддержание безопасности и развитие региона, общая польза от поддержания стабильности и процветания.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Стоит отметить постепенное совершенствование системы создания сообщества единой судьбы ШОС. На саммите ШОС в Циндао в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу о "совместном создании сообщества единой судьбы ШОС". На саммите в Бишкеке в 2019 году он предложил сделать ШОС примером солидарности и взаимодоверия, разделения как трудностей и рисков, так и взаимной выгоды и выигрыша, инклюзивности и взаимообучения, и тем самым создать более тесное сообщество единой судьбы ШОС. В этом году на видеоконференции лидер КНР выступил с речью на тему "Развивать Шанхайский дух, углублять солидарность и взаимодействие, создавать более тесное сообщество единой судьбы", впервые выступив с важной инициативой о создании сообщества здравоохранения, сообщества безопасности, сообщества развития и гуманитарной деятельности в рамках ШОС.

Шанхайский дух является основным принципом, согласно которому страны-участницы ШОС постоянно углубляют солидарность и взаимодействие между собой. Они решительно придерживаются концепции взаимодоверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию культур и совместного развития. Организация уже стала одной из важных сил, обеспечивающих стабильность в мире.

На фоне пандемии коронавируса предоставление взаимной помощи выведет страны-участницы ШОС на путь процветания и стабильности. Сегодня актуальной задачей, стоящей перед странами организации, является совместное противостояние эпидемии, восстановление стабильности и экономики.

Данные показывают, что негативное влияние коронавируса нового типа на экономику стран-участниц ШОС уже превысило финансовый кризис 2008 года, серьезно подрывая такие отрасли, как торговля, туризм, авиатранспорт, гостиничный бизнес, транспорт и др. В ряде стран наблюдается резкое повышение коэффициента безработицы, инфляция, повышение цен, что ставит под серьезную угрозу общественную стабильность. Вместе с тем "три силы зла" также стали оживляться, в России и странах Центральной Азии был раскрыт и устранен ряд баз экстремистских организаций, власти стараются предотвратить распространение и развитие идеологии насилия и экстремизма. Внешние силы также не прекращают вмешиваться в дела этих стран, провоцировать конфликты между странами-участницами ШОС, чтобы подорвать темпы интеграционного развития организации.

Инклюзивность и взаимообучение являются основными условиями для устойчивого и стабильного развития. Пандемия не знает границ, большие трудности можно преодолеть только взаимодействием и сотрудничеством. В рамках ШОС принимается ряд эффективных мер для взаимодействия и сотрудничества в таких сферах, как электронная торговля, искусственный интеллект, онлайн-образование, дистанционная медицина и др., продвигается развитие цифровой экономики и работа по усилению безопасности информации и данных. Все это способствует совместному противостоянию внезапным событиям и вызовам.

Вместе с тем, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны и создания ООН, перед международным сообществом стоит острый вопрос: как лучше защищать мир и стабильность, способствовать развитию и процветанию в разных странах? Стоит отметить, что международный порядок, отличающийся справедливостью, можно создать только тогда, когда будет учтен и проанализирован исторический опыт, глобальные и региональные дела будут совместно обсуждаться разными странами, а плодами развития смогут воспользоваться народы разных стран. Мир и развитие на планете могут быть достигнуты только тогда, когда ООН начнет играть в этом процессе должную роль. Китай и Россия неизменно выступают за мультилатерализм, являются решительными сторонниками совершенствования глобального управления и защиты международного порядка.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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