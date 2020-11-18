Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей

По данным комитета по туризму столицы, фестиваль "Путешествие в Рождество" ежегодно был самым популярным местом отдыха и у москвичей и у гостей города - минувшей зимой его посетили более 26 миллионов человек. В этом году из-за коронавируса столичные власти отменили фестиваль и гулянья, ввели запрет на работу баров и ресторанов после 23:00. Как показал опрос сервиса "Работа.ру", введенные властями ограничения не повлияли на планы 70% москвичей по встрече Нового 2021 года.

Как рассказала "РГ" представитель сервиса "Работа.ру" Анна Шабаева, опрашивали более 2,2 тысячи москвичей в возрасте от 18 лет, проживающих в разных округах города. Согласно опросу, 36% респондентов ранее не участвовали в массовых новогодних гуляньях и не планировали такой отдых в этом году. Еще 32% опрошенных иногда участвовали в гуляниях, но с пониманием отнеслись к введенным ограничениям и не планировали в этом году в них участие. Еще 32% жителей огорчены отменами, поскольку такой досуг в их семьях стал доброй традицией. При этом 70% респондентов отметили, что введение ограничений никак не повлияло на их новогодние планы, и лишь 30% опрошенных пришлось переиграть сценарии.

Вместо походов в рестораны, участия в массовых мероприятиях и путешествий в Европу москвичи будут встречать праздник в кругу семьи, участвовать в онлайн-вечеринках, отправятся в соседние регионы на машине или поедут за впечатлениями подальше в другие регионы и в теплые открытые страны. По словам представителя интернет-сервиса Biletix.ru Григория Лугового, лишь 8% бронирований билетов приходится на заграничные туры, при том что обычно этот показатель значительно выше, так как туристы планируют дорогие поездки заранее. Самые популярные иностранные маршруты - Анталия, Минск и Стамбул. К слову, встретить 2021 год в Турции обойдется на двоих от 40 тысячи руб. А наибольшим спросом, по словам Лугового, пользуются билеты по внутренним направлениям, так сервис констатирует рост продаж билетов по сравнению с прошлым годом.

"Самые популярные направления на новогодние праздники Сочи, за ним с большим отрывом следуют Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. В Российском союзе туриндустрии не исключают, что Сочи примет больше половины всех российских путешественников. Места в отелях на Красной поляне остались лишь у туроператоров, сделавших более чем двойную наценку: за четыре дня и три ночи, включая новогоднюю, просят от 500 тысяч рублей. Как рассказала "РГ" администратор 5 звездочной гостиницы "Мариотт" Анна, ближайшая дата заезда 5 января, цена при двухместном размещении на пять дней от 200 тысяч рублей. Отели на побережье Большого Сочи намного дешевле: номер на двоих выйдет от 5,5 тысячи рублей в сутки, в аналогичную сумму обойдется и банкет.

Многие москвичи бронируют отели и рестораны в ближайших к столице регионах, видимо опасаясь новых ограничений. Наиболее востребована среди регионов-соседей - Калуга. Такой выбор не случаен, город с 12 декабря 2020 года по 9 января 2021 года станет новогодней столицей страны.

"Приготовления идут, программа утверждена, отмены не планируем, у нас действует масочный режим", - рассказала "РГ" пресс-секретарь горадминистрации Елена Нарышкина. Город украсят в стиле ретрофутуризма 1960-х годов, а главной темой станет космос. Открыты будут 8 праздничных площадок, из которых основная - Музей космонавтики. Места в гостиницах пока есть, так двухместный номер в гостинице "Калуга" (3 звезды) с 31 декабря по 2 января стоит 11,7 тысячи рублей. Аналогичные цены на номера без учета новогоднего банкета назвали "РГ" в гостиницах Твери и Владимира, отметив, что мест становится все меньше. Дорогой лубочный Суздаль будет в новогодние праздники забит под завязку. "У нас осталось всего с десяток номеров, - ответила "РГ" администратор гостиницы "Суздаль" Анна. - Основные гости - москвичи. Средняя цена при двухместном размещении с банкетом и полным пансионом, экскурсиями стоит 55-65 тысяч рублей"

Как прокомментировала "РГ" руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Марина Лабутина, спрос на поездки у москвичей не случаен - соскучились по отдыху, по смене впечатлений, тем более, что летом мало кто отдохнул. "Я бы не стала советовать дальние путешествия, ведь регионы могут объявить локдаун, вояжи на машине в соседние области будут менее затратны и более полезны для восстановления сил. Обратите внимание на услугу возврата брони, в нынешней непростой ситуации это будет актуальная опция", - сказала Лабутина.