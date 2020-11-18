Онлайн-ретейлер Ozon заплатил Сбербанку 1 млрд рублей в качестве неустойки за разорванное соглашение о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком.

Так объявлено в материалах Ozon, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Суть соглашения не раскрывалась, о его разрыве стало известно в начале ноября, и по условиям договора, Ozon обязан был в таком случае выплатить банку эту сумму.

В документе ретейлера сказано: "Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы в рамках соглашения об урегулировании согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд руб.".

Ozon также предупредил инвесторов, что подобные ситуации могут повторяться в будущем.