Переводить сотрудников на удаленку можно будет только на полгода

25 ноября Госдума рассмотрит во втором, а 26 ноября - в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, законодательно закрепляющие все нюансы дистанционной работы. Об этом на брифинге сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Уже более полугода миллионы россиян работают из дома, но до сих пор к этой форме занятости возникает масса вопросов прежде всего у кадровиков.

Как грамотно перевести сотрудника, работающего штатно, на удаленный режим, не ущемив ни его прав, ни интересов компании? Оставлять ли прежнюю зарплату? Как рассчитывать отпуск? Что считать прогулом?

Среди наиболее важных поправок, предложенных депутатами, сенаторами и экспертами - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также о праве органов власти принудительно переводить сотрудников на дистанционную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств.

При этом перевод на удаленку не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы. Ограничивается и максимальный срок временного перевода на дистанционную работу: он не сможет превышать шести месяцев.

Прописывается и за что могут уволить работника на удаленке. Если работник не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины, это может считаться основанием для увольнения. Как пояснил Андрей Исаев, этот пункт заменит такое основание, как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам. Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на удаленную занятость.

С сотрудником могут расторгнуть трудовой договор и в том случае, если тот, не предупредив работодателя, сменил место жительства или место своего нахождения, а на новом месте он в силу различных причин не может выполнять свои трудовые обязанности. "Например, работник был представителем московской фирмы в Липецкой области, а переехал в Курскую область. Понятно, что он не может выполнять эти функции. Это становится основанием для расторжения трудового договора", - отметил Исаев. Ну или человек переехал в такое место, где плохо работает интернет.

А вот отпуск сокращаться не может. Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику по трудовому договору - 28 рабочих дней ежегодно. Порядок предоставления будет определяться трудовым договором. "Если речь идет о временном дистанционном работнике, то есть работнике, временно переведенном в дистанционный режим - на него будет распространяться график отпусков, существующий на предприятии", - отметил Исаев.