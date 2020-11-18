Во многих регионах есть программы и акции "Покупай местное". Они помогают производителям, в основном продуктов питания, попасть на полки крупных торговых сетей. Но эти истории еще и финансовые: налоги, зарплата остаются в регионе. И мы задали отчасти провокационный вопрос.

Владимир Викторович, в сложившихся условиях не пора ли обязать регионы закупать товары у своих производителей и только потом искать на стороне? Как считаете, это поможет бюджетам?

Владимир Климанов: В целом я против. Вообще, надо разбираться, как такие преференции стыкуются с законом о конкуренции, с требованиями антимонопольной службы.

Все-таки единое государство подразумевает единый рынок товаров, свободное их перемещение, как и всего остального. А региональные преференции создают пусть не прямые, но ограничения для этой свободы.

Нельзя регионам закрывать свои рынки от других. Это снизит доступность товаров и конкуренцию

Последний раз я слышал о таком в августе 1998 года, когда все начали устанавливать межрегиональные торговые барьеры. До анекдотов доходило. Когда запретили вывоз сельхозпродукции из Краснодарского края, то не могли производить подсолнечное масло. Подсолнечник нельзя было вывезти. Так что это мы уже проходили.

А как же карантинные меры? Вдруг, как весной, регионам придется ограничить въезд?

Владимир Климанов: Карантинные меры - это одно. А хозяйственные связи, которые должны носить общенациональный характер, другое.

Создавать какие-то преференции для регионального брендирования, безусловно, нужно. Понятно и стремление, чтобы поставщики, производители были местными.

Конечно! Налоги останутся в регионе.

Владимир Климанов: Знаете, я многим финансистам говорил: если вы хотите повысить налоговые поступления, пройдите по своим хозяйственным объектам. И заставьте обособленные структурные подразделения, особенно те, что дороги строят, встать на учет в вашем регионе.

Потому что они, как правило, прикомандированные. И ничего не приносят региону. Вся лесозаготовка идет мимо муниципалитета, где она проводится. Ее НДФЛ в местный бюджет не поступает, он идет в бюджет, где зарегистрирована лесозаготовительная компания. Нужно всячески стремиться локализовать налогообложение.

А делать ставку на замкнутость экономических региональных рынков не стоит. Где-то это, может, и оживит на время экономику. А где-то снизит конкуренцию и доступность товаров.