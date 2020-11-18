Спустя почти год после дерзкого ограбления ювелирного музея "Зеленый свод" в Дрездене полиция сумела задержать первых подозреваемых. Речь идет о двух братьях-близнецах 23 лет и их 26-летнем сообщнике. Все они - граждане ФРГ, состоящие в берлинском арабском клане Реммо. По версии следствия, он был замешан в краже 100-килограммовой золотой монеты из музея Боде в 2017 году.

Как пишет Frankfurter Rundschau, в рейде участвовали 1600 оперативников. Они обыскали десять квартир в берлинском районе Нойкельн, а также гаражи и автомобили. Еще двух членов банды ищут за пределами Германии. Сама коллекция, которую музейщики оценивают примерно в миллиард евро, пока так и не нашлась. Напомним, 25 ноября 2019 года грабители подожгли трансформаторную будку, обесточив дрезденский музей, распилили решетки на окнах и проникли в зал, где хранились сокровища эпохи барокко. Средь бела дня они вынесли из галереи 12 уникальных экспонатов, в том числе дрезденский белый алмаз и рубиновый комплект из коллекции курфюрста Августа Сильного, правившего Саксонией на рубеже XVII-XVIII веков. Видео: слон ограбил проезжавший мимо автобус