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18.11.2020 18:08
Рубрика: Власть

Дорожные тайны

Предложено смягчить запреты на выезд за границу для военных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
В официальном докладе правительства о результатах мониторинга правоприменения в России зафиксировано предложение смягчить правила выезда для граждан, допущенных к государственной тайне. Возможно, их смогут отпускать за рубеж по каким-то гуманитарным соображениям, например, для лечения.

Министерство юстиции России опубликовало правительственный доклад, в котором анализируются проблемные места в законодательстве и предлагаются пути решения. Один из острых вопросов: выезд за границу для людей в погонах, бывших людей в погонах и в целом тех, кто допущен к государственным секретам.

Фото: iStock
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Не вызывает сомнений, что сами по себе ограничения нужны. Весь вопрос в степени: насколько строги должны быть запреты. Что если человек формально имел допуск, но не знал каких-то особо страшных секретов. Отнюдь не каждый человек в погонах носит в голове военные тайны.

Несколько лет назад Конституционный суд РФ обратил внимание на то, что компетентным органам и судам необходимо соблюдать требования соразмерности ограничения права на выезд из Российской Федерации. Это, как отмечено, "предполагает оценку всех имеющих значение для принятия соответствующего решения обстоятельств". Например, что такого может человек рассказать на курорте (и что могут случайно подслушать иностранные разведки), из-за чего его нельзя выпустить?

В докладе сообщается, что Межведомственной комиссией по защите государственной тайны в свое время были одобрены Методические рекомендации по принятию решения о временном ограничении права на выезд гражданина Российской Федерации, осведомленного о госсекретах. В них учтены правовые позиции КС.

Необходимо изучать, реально ли человек в погонах знает какие-то тайны или его допуск формален

Тем не менее, как сказано в докладе, нуждается в проработке вопрос о необходимости внесения изменений в законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации "в части отмены ограничений на выезд за пределы Российской Федерации лиц, имеющих и (или) ранее имевших доступ к государственной тайне, приведения веских обоснований наложения соответствующих ограничений и учета всех имеющих значение для принятия таких решений обстоятельств (например, гуманитарных соображений)".

Иными словами, предлагается подумать о смягчении режима выезда и каждый раз обсуждать адресно, стоит или нет закрывать границу для конкретного человека в погонах и на какой срок устанавливать запрет, если он необходим.

Власть Право Гражданское право

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