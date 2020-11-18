Достигать масштабной наццели планируется разными инструментами. В их числе поэтапное снижение ставки по ипотеке и развитие иных финансовых инструментов стимулирования спроса и предложения, реализация через единого оператора специальных льготных ипотечных программ для отдельных категорий граждан - это семьи с детьми, дальневосточники, многодетные семьи. Уже продлена до 1 июля 2021 года программа льготной ипотеки под 6,5%, реализуется программа сельской ипотеки.
На рынке будут созданы механизмы поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства, использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства. Параллельно правительство намерено развивать рынок строительства индивидуального жилья, включая привлечение профессиональных участников рынка, и рынок найма жилищного фонда коммерческого и социального использования.
Отдельное внимание уделено расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Направленный на это федеральный проект по плану должен завершиться к 2024 году. Однако к этому времени будет признано аварийным еще 15 млн кв. метров, а до 2030 года, по прогнозам Минстроя, его объем вырастет до 30 млн кв. метров. Минстрой прорабатывает вопросы по ускорению расселения аварийного жилья, а также по оптимизации программ капремонта. Чтобы ускорить программу расселения аварийного жилья, на 2020 год были переведены 50 млрд рублей, которые ранее планировалось потратить в 2022 году. Эти средства позволят расселить к 1 июня 2022 года 1,16 млн кв.метров жилья.