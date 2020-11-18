За десять лет качество городской среды должно улучшиться в полтора раза, строиться жилья должно не менее чем 120 млн кв. метров в год, а не менее пяти млн семей ежегодно должны улучшать жилищные условия.

Достигать масштабной наццели планируется разными инструментами. В их числе поэтапное снижение ставки по ипотеке и развитие иных финансовых инструментов стимулирования спроса и предложения, реализация через единого оператора специальных льготных ипотечных программ для отдельных категорий граждан - это семьи с детьми, дальневосточники, многодетные семьи. Уже продлена до 1 июля 2021 года программа льготной ипотеки под 6,5%, реализуется программа сельской ипотеки.

На рынке будут созданы механизмы поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства, использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства. Параллельно правительство намерено развивать рынок строительства индивидуального жилья, включая привлечение профессиональных участников рынка, и рынок найма жилищного фонда коммерческого и социального использования.

К 2030 году должно строиться не менее 120 млн квадратных метров жилья ежегодно

Отдельное внимание уделено расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Направленный на это федеральный проект по плану должен завершиться к 2024 году. Однако к этому времени будет признано аварийным еще 15 млн кв. метров, а до 2030 года, по прогнозам Минстроя, его объем вырастет до 30 млн кв. метров. Минстрой прорабатывает вопросы по ускорению расселения аварийного жилья, а также по оптимизации программ капремонта. Чтобы ускорить программу расселения аварийного жилья, на 2020 год были переведены 50 млрд рублей, которые ранее планировалось потратить в 2022 году. Эти средства позволят расселить к 1 июня 2022 года 1,16 млн кв.метров жилья.