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18.11.2020 12:10

"Предсказуемый провал": турне госсекретаря США разочаровало даже американцев

"Предсказуемо неловкая поездка!" - так прокомментировало американское агентство "Ассошиэйтед пресс" последнее турне госсекретаря США Майка Помпео по семи странам Европы и Ближнего Востока. Первой остановкой стала Франция, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS/Darren Ornitz Фото: REUTERS/Darren Ornitz
Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Как сообщил французский телеканал France 24, президент страны Эмманюэль Макрон прямо заявил, что его встреча с Помпео будет "полностью прозрачна для команды Джо Байдена".

Вторая остановка - Турция, где с американским гостем не были готовы встретиться ни президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В Стамбуле прямо посоветовали США "сперва правильно относиться к таким проблемам в своей стране, как расизм, исламофобия и преступления на почве ненависти".

Кроме того, Помпео намерен посетить еврейское поселение на оккупированной палестинской территории. Поскольку это поселение считается незаконным почти всеми странами, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе решительно осудил поездку Помпео, заявив, что он создаст "опасный прецедент" для легализации поселения и нанесет удар по резолюциям ООН.

Комментируя турне Майка Помпео, начальник кафедры по исследованию внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк отметил: "Я думаю, что Помпео пытается использовать последний шанс произвести глубокое впечатление на избирателей. Он таким образом готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года".

Супруги Помпео под предлогом дипломатической миссии на государственные деньги устраивали роскошные "Ужины Мэдисона", на которые приглашали богатейших бизнесменов, известных судей и политических тяжеловесов. Конгресс США уже проверяет обоснованность расходов госсекретаря.

Без сомнения "Последнее безумное шоу" Майка Помпео не принесет ему желаемого результата, а, наоборот, еще сильнее подорвет его имидж.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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