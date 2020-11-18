Прилавки магазинов наполнят фруктами и ягодами отечественного производства

К 2023 году на российском рынке должно быть в достатке качественной отечественной плодово-ягодной продукции. "Дорожную карту" по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции в России утвердила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, в Доктрине продовольственной безопасности установлен минимальный порог самообеспеченности по фруктам и ягодам в 60% от общего объема потребления. А по результатам прошлого года своего производства нам хватило, чтобы обеспечить только 38,7% от потребности. При норме потребления плодов и ягод 100 килограммов в год на душу населения мы едим последние пять лет около 60-63 килограммов в год.

Подготовленный план мероприятий должен устранить барьеры, которые препятствуют развитию этого направления, помочь достичь самообеспеченности России плодами и ягодами. "У нас есть для этого все возможности - климатические зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок", - уверена вице-премьер.

Так, плодово-ягодному сектору сейчас не хватает высокопроизводительных ресурсов, современных и технологичных фруктохранилищ, оборудования, упаковочных и сортировочных линий, позволяющих производителям сохранить урожай. Для решения этих проблем прежде всего нужно усовершенствовать действующие меры государственной инфраструктурной поддержки производств и помочь наладить сбыт продукции, считает вице-премьер.

Поэтому план мероприятий предусматривает меры ускоренного развития отраслей плодоводства и ягодоводства, внедрение интенсивных технологий производства продукции, обеспечение производителей современной техникой и оборудованием, а также стимулирование производства и реализации высокоурожайного посадочного материала и обеспечение доступа продукции на внешние рынки.

В частности, уже к апрелю следующего года должны быть определены механизмы сбыта плодово-ягодной продукции, в том числе через сельскохозяйственные кооперативы. Производителям должен быть обеспечен доступ в оптовые и розничные торговые сети. Должны быть проработаны экспортные возможности плодово-ягодной продукции и продуктов ее переработки. Кроме того, поддержать отечественных производителей должна отмена таможенных преференций для яблок, груш, айвы, сливы, поступающих на наш рынок из развивающихся стран или из наименее развитых стран. Этот вопрос должен быть проработан к лету 2021 года.

К тому же сроку должны быть разработаны сценарии ускоренного развития отраслей садоводства, питомниководства и производства ягодной продукции, включающих прогнозы потребности и приобретения посадочного материала, средств защиты растений, агрохимикатов, в том числе биологического происхождения, и других материально-технических ресурсов, а также специализированной сельхозтехники. Помимо этого, необходимо будет внедрить современные интенсивные технологии производства продукции, создать новые и модернизировать действующие инфраструктурные объекты.

Чтобы обеспечить производителей фруктов и ягод качественным посадочным материалом, будет разработана подпрограмма развития питомниководства и садоводства. А в правилах предоставления федеральных субсидий предполагается установить повышающие коэффициенты для закладки ягодных насаждений. Уже до конца 2020 года будет упрощена процедура и сокращены сроки включения в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, посадочного материала плодово-ягодных культур. Кроме того, планируется усовершенствовать нормативную правовую базу по страхованию с господдержкой урожая многолетних насаждений.

Для оснащения необходимой техникой и оборудованием будет расширена программа льготного лизинга для сельхозпроизводителей. Дополнительно предстоит разработать специализированную технику для садоводства и питомниководства, а также оборудование для переработки плодово-ягодного сырья, обеспечить их серийное производство на отечественных предприятиях. Будет также стимулироваться приобретение отечественной техники и оборудования для сбора, хранения, переработки сельскохозяйственного сырья, включая плодово-ягодное.