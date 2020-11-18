Принят закон о прекращении полномочий судей

Документ принят в развитие норм обновленной Конституции.

Согласно одобренным изменениям, президент вносит представление о прекращении полномочий судьи, затем Совфед принимает решение. Это касается судей Конституционного Суда, Верховного Суда, кассационных и апелляционных судов (в том числе военных), Суда по интеллектуальным правам, включая председателей этих судов и их заместителей.

Среди оснований для такого решения президента - совершение судьей поступка, порочащего его честь и достоинство, а также несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных законом "О противодействии коррупции". В том же списке - прекращение российского гражданства, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство в нем и т.п. Сюда же относится нарушение судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России; владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Наконец, в перечне оснований - занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи.

Как подчеркнул глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, по другим основаниям (к примеру, ненадлежащее исполнение обязанностей), а также в отношении других категорий судей (мировые судьи, судьи районных, областных судов) сохраняется действующий порядок прекращения полномочий.

Парламентарий заявил, что принятие законопроектов будет способствовать обеспечению большей прозрачности судебной деятельности, повышению эффективности осуществления судопроизводства в целом, а также росту авторитета судебной власти.

Одна из норм закона гласит о том, что все конституционные суды регионов должны быть упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления закона в силу конституционные (уставные) суды регионов перестанут принимать новые дела к производству, а новые судьи в такие суды назначаться не будут. При этом рассмотрение уже принятых дел должно завершиться до 1 января 2023 года.

Сообщается также, что экс-судьям таких судов будут сохранены все социальные гарантии. При этом регионы смогут создать конституционные советы, действующие при заксобраниях.