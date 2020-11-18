Проект о реформе ОМС прошел второе чтение

Согласно законопроекту, федеральному фонду ОМС перейдут полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую оказывают такие учреждения. Отмечается, что правительство будет устанавливать нормативы объемов оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи. Кроме того, кабинет министров определит необходимые для таких федеральных центров затраты. В 2021 году на эти цели предусмотрено 119,4 млрд рублей.

Как объяснил глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, федеральные медицинские организации, включая университетские клиники, финансировались регионами по остаточному принципу. И в результате зарплаты их сотрудников оказались в разы меньше доходов медиков в городских и областных больницах. Неспроста из значимых для страны центров стали уходить высококвалифицированные кадры.

Благодаря принятию нового закона ситуация изменится, ведь вводится "механизм по сути целевого финансирования федеральных медицинских организаций", подчеркнул глава комитета. "Считаем правильной такую формулировку: федеральным клиникам федеральное финансирование и федеральный контроль", - резюмировал он. И самое главное, по его словам, - это то, что выиграют граждане. Ведь региональные власти смогут не отвлекать на госклиники столь необходимые на местах средства. А те пациенты, которым нужна высокотехнологичная помощь, получат ее оперативнее и качественнее.

Изменения ко второму чтению, по словам Морозова, касаются особого порядка финансирования федеральных клиник, взаимодействия фонда ОМС и территориальных фондов, закрепления дополнительных прав застрахованных лиц и других нюансов. В частности, устанавливается, что федеральный фонд будет вести единый реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ранее проект, говорил, что он позволит исключить конкуренцию за финансирование федеральных центров с остальными медучреждениями. А также - убрать лишнее звено в виде страховщиков-посредников между фондом ОМС и медицинскими организациями. Таким образом, отвечать за медпомощь будет государство, решая эту задачу через прямое финансирование высокотехнологичных учреждений.