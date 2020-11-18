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18.11.2020 11:14
Рубрика: Власть

Проект об "удаленке" рекомендовали к принятию во втором чтении

Текст: Татьяна Замахина
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту об удаленной работе. Второе и третье чтение предложено провести 25 и 26 ноября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Что может диктовать работодатель сотрудникам на удаленке уже сегодня

Авторами законопроекта о регулировании дистанционной работы стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента. В первом чтении он был принят 21 июля. А теперь предстоит второе чтение. Рекомендацию законопроекту дал Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Одобренные поправки подготовили депутаты фракции "Единая Россия" и сенаторы.

В частности, работодателей могут обязать обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой - например, компьютерами. Также речь об обязанности оплачивать командировки таких сотрудников. А органам власти предлагается дать право принудительно переводить работников на дистанционную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств.

Среди поправок предложено также уточнение, что перевод на "удаленку" не сможет стать основанием для снижения зарплаты, если объем работы сохранен. Ограничивается и максимальный срок временного перевода на дистанционную работу - не более шести месяцев.

Еще одна поправка дополняет список причин для увольнения дистанционных сотрудников - добавляется невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это должно заменить такое основание как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам. А еще дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности".

Кроме того, работодателей планируют наделить правом объявлять простой, если невозможно перевести сотрудников на удаленную занятость.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.

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