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18.11.2020 15:00
Рубрика: Общество

Проект "Взлетная полоса" поможет сиротам сдать ЕГЭ и поступить в вузы

Текст: Владимир Емельяненко

Старт образовательному проекту "Взлетная полоса" дал Общероссийский народный фронт (ОНФ). Задача акции - помочь сиротам и детям, находящимся под опекой родных, выбрать профессию - подготовиться к ЕГЭ и поступить в вуз.

Фото: Александр Корольков
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- Когда мне позвонили из ОНФ и предложили присоединиться к "Взлетной полосе", я не дослушала, - говорит Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, - "Я с вами", - ответила им. - Ведь ситуация с социализацией детей без родителей критическая. Они, как правило, не могут поступить учиться даже в средне-специальные учебные заведения, - нет средств и им негде жить. Более того, по данным СК России, на 14 процентов выросло число несовершеннолетних сирот, находящихся вместо учебных аудиторий в СИЗО. Нужно менять ситуацию в принципе. "Взлетная полоса" - инструмент начинающихся перемен.

Как сообщила детский омбудсмен, работа началась системная. Уполномоченный по правам ребенка инициировал принятие закона о внесении бессрочных квот на право получения средне-специального и высшего образования детьми без родителей. Инициатива была поддержана Минобразования. Параллельно "Взлетная полоса" в десяти пилотных регионах страны запускает конкурс по набору 17-18-летних детей без родителей, - выпускников школ, желающих подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступить через систему отбора "Взлетной полосы" в вузы.

У конкурса три этапа - профессиональное ориентирование, тестирование и прикрепление сопровождения - наставников. Победители получат доступ к специальной программе подготовки к ЕГЭ, наставника из лучших вузов страны и шанс построить индивидуальную образовательную траекторию учебы (если это инвалиды) и проживания (если требуется общежитие, а его у учебного заведения нет или в общежитиях не хватает мест).

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Сколько детей-сирот таким образом поступит учиться после школы, Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и ОНФ пока не называют, на задачу перед собой ставят трудную. По данным Минобразования, в год из 22 тысяч сирот-выпускников школ в начале 2000-х продолжали учебу в вузах 200 человек, в 2020 году - 102 человека.

- Наша цель, - делится Анна Кузнецова, - через проект "Взлетная полоса" довести до 40 процентов число детей-сирот, поступающих в средне-специальные и высшие учебные заведения. А стратегически - сделать "Взлетную полосу" постоянной дистанционной площадкой для подготовки таких детей к профессиональному обучению.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Общество Образование Президент Уполномоченный по правам ребенка

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