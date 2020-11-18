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18.11.2020 19:54
Рубрика: Экономика

Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр

Текст: Светлана Ментюкова

Промышленные технопарки смогут получить поддержку на федеральном уровне или на уровне региона, включая налоговые льготы и иные преференции, после включения в профильный реестр. Соответствующий приказ Минпромторга "Об утверждении Порядка ведения реестра промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков" опубликован "Российской газетой". Документ вступит в силу 27 ноября.

Фото: istock
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"Вступление в силу данного приказа позволяет всем управляющим компаниям промышленных технопарков подать заявление в Минпромторг России для прохождения проверки на соответствие федеральным требованиям к этим объектам. В случае успешного прохождения проверки промышленный технопарк будет включен в специализированный федеральный реестр, что позволит ему обратиться за получением мер государственной поддержки на федеральном уровне или на уровне региона, включая налоговые льготы и иные преференции. Эта возможность предусмотрена Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", - комментирует приказ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Приказ разработан в рамках исполнения поручения президента РФ от 4 ноября 2019 года № 2245 и является заключительным звеном в построении единого законодательства, обеспечивающего предоставление государственной поддержки, единообразие терминологии, требований к инфраструктурным площадкам данного типа и их управляющим компаниям.

Как ранее сообщала "РГ", 3 ноября вступил в силу приказ Минпромторга России, законодательно закрепляющий требования и виды объектов инфраструктуры промышленных технопарков.

Промышленный технопарк может быть включен в реестр на 5 лет в случае соответствия требованиям постановления правительства от 27 декабря 2019 № 1863.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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