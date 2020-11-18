Психолог: Кофе и мандарины избавят от стресса на удаленке

Аромат кофе и мандаринов поможет избавиться от стресса людям, работающим из-за пандемии коронавируса на удаленке. Так считает старший преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Нина Чупракова.

По ее словам, вазу с цитрусовыми нужно поставить на кухне или в комнате. Мандарины, говорит психолог, создадут настроение и подарят энергию на весь рабочий день. "Чтобы активизировать мыслительную деятельность, рядом с компьютером разместите чашечку с кофейными зернами: аромат будет бодрить в процессе работы и поможет снизить стресс", - рассказала она агентству "Москва",

На нервную систему и продолжительность сна благотворно влияет запах пряных трав. Место для них Чупракова советует выделить в спальне.