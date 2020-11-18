Путин: 48 часов для получения результата теста на COVID - долго

Владимир Путин назвал норматив проведения по тестированию - не позднее 48 часов - долгим.

"За это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи. Вы ведь мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок", - обратился президент РФ к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой в ходе совещания с кабмином.

В ответ Голикова отметила, что норматив в 48 часов существует в том числе и для того, чтобы из отдаленных населенных пунктов России можно было успеть доставить материал в лабораторию. Она также напомнила, что сейчас действительно есть возможность использовать экспресс-тесты, но они не дают 100-процентный результат, и в случае положительного, он перепроверяется методом ПЦР.

Путин в ответ подчеркнул, что ни одна тест-система 100-процентного результата никогда не дает.