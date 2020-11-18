Путин: Героизмом врачей можно восхищаться, но побуждать к этому нельзя

Поступком врачей, которые болеют коронавирусом и консультируют удаленно пациентов, помогая коллегам, можно восхищаться, но рекомендовать такой режим всем нельзя, это личный выбор каждого, считает президент РФ Владимир Путин.

О таком случае рассказал руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов.

"Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя", - ответил глава государства.

По его словам, в данной ситуации будут уместны сравнения с событиями Великой Отечественной войны, с известными случаями героизма. Он привел в пример подвиги Матросова и Талалихина. "Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода", - отметил он.

"Но мы не можем кого-то побуждать к этому. И говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, это, наверное, было бы неправильно. Это личный выбор каждого человека, в данном случае медицинского работника", - заявил Владимир Путин.