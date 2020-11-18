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18.11.2020 14:33
Рубрика: Власть

Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Традиционную встречу с членами правительства президент Владимир Путин посвятил обсуждению ситуации с коронавирусом.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: РИА Новости
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"Нам придется, как и договаривались, вновь позаниматься проблемами борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Владимир Путин.

"К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее", - предложил президент.

"Так или иначе это всегда остается в последнее время в поле нашего внимания, в поле нашего зрения, но, как и договаривались, сегодня уделим этому особое внимание", - заметил Путин и предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив дать оценку ситуации.

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