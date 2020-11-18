Ситуацию с коронавирусом нужно контролировать ежечасно, замалчивания и приукрашивания не нужны, заявил президент. Нужен честный разговор с людьми, исключающий слухи и домыслы, считает он. Владимир Путин потребовал закрыть проблему, связанную с дозвоном до медучреждений и нехваткой машин "скорой помощи", обещал доплаты студентам-медикам и потребовал, чтобы во всех регионах для пациентов с COVID был обеспечен доступ к бесплатным лекарствам.

Губернаторы в ответе

Традиционную встречу с членами правительства президент полностью посвятил обсуждению ситуации с коронавирусом. "В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая", - оценил он. При этом в отдельных регионах обстановка сложная, заметил Путин. Количество новых случаев выявления болезни растет, как и число тяжелых осложнений. И самое тревожное - повышается уровень смертности.

Относительно низкие показатели заболеваемости в других регионах не должны успокаивать. "Напротив, это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и эффективности лечения на дому", - считает Путин. Президент попросил и правительство, и глав регионов сфокусировать на этом самое пристальное внимание.

Путин напомнил губернаторам про широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. "И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя решения - или, к сожалению, не принятые иногда, эту личную ответственность никто не снимал", - сказал он. "И конечно, ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах", - объяснил президент.

Реакция без проволочек

После прозвучавшего на совещании доклада ОНФ о фактах, когда в ряде регионов есть дефицит лекарств в аптеках, что людям приходится подолгу ждать врача или "скорой помощи", а вместо госпитализации больных в тяжелом состоянии оставляют дома, Путин отреагировал жестко. Задача глав регионов и их команд - "в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы". Нужно постоянно держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения, указал он.

"Причем это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями. Повторю: если есть сбои - прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию", - заявил президент.

Не надо пытаться приукрашивать ситуацию. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах

Медики делают все возможное и даже невозможное, рискуют собой, чтобы помочь людям. "И недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесцениваются из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать четко и слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников", - распорядился Путин.

Студентам-медикам готовят доплаты

Повышенная нагрузка на медиков растет, и доплаты должны быть сохранены. По просьбе медицинского сообщества с ноября введен на новый формат: выплата исходя из количества смен, когда работник участвовал в помощи по диагностике и лечению больных коронавирусом. Путин попросил правительство и регионы отнестись к внедрению механизма крайне внимательно и ответственно.

Студентов, которые могут эффективно работать и тем самым высвобождают врачей для лечения больных COVID, надо поощрять, считает Путин. Президент предложил предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но участвуют в оказании помощи больным. "Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям - в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - 7 тысяч рублей", - конкретизировал он. Еще президент попросил региональные и местные власти оказывать волонтерским организациям содействие, включая предоставление средств связи и помещений.

Не оставлять людей одних

"Сейчас, как и всегда, важен честный и откровенный разговор с гражданами, который исключает слухи и всякие домыслы. Надо профессионально, грамотно, подробно и доходчиво разъяснять суть принимаемых решений. Не раз и не два, а в постоянном режиме, используя все информационные ресурсы, объяснять людям, как защитить себя, своих близких, что нужно делать, если человек столкнулся с болезнью, как и где получить своевременную помощь или консультацию специалистов, куда нужно обращаться, если с этим возникла проблема", - указал Путин. "Особенно это важно для людей, которые проходят лечение на дому, амбулаторно. Нельзя допускать, чтобы они оставались один на один со своей болезнью", - заметил он.

Правительство направило регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства тем, кто лечится на дому. Президент назвал непозволительным медленное использование этих средств и поручил кабмину проанализировать по каждому региону, если надо - направить допресурсы туда, где средств не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому.

"В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах", - продолжил Путин. Задача правительства - предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск. Важно, чтобы препараты дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро, бесплатно, сразу после диагноза, обозначил Путин.

Помочь регионам рублем

Президент попросил министра финансов взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом регионе на ближайшие полтора месяца. "Все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объеме", - указал он.

Путин поручил кабмину оказать поддержку регионам, которые в ней нуждаются, чтобы у них не возник острый дефицит денежных средств. Уже на этой неделе до регионов, испытывающих проблемы с доходной частью, следует довести 80 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые "дорогие" ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития", - пояснил Путин.

Видеть реальную картину

"Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий. Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает", - заявил президент. Координационный совет при правительстве, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета - им надо держать ситуацию под неусыпным контролем. "Не просто анализировать действия регионов и принимать их к сведению, а именно выдерживать, проводить общую, четкую, эффективную линию согласованных шагов", - пояснил Путин. "Для этого нужно видеть и понимать реальную картину. Надеюсь, что так и есть", - добавил он.

"Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться, в конце концов, удобного, комфортного для людей приема в медицинских учреждениях", - также заявил президент. "Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите - вот ключевой критерий работы всех уровней власти", - подчеркнул он.

"Ситуация у нас действительно под контролем. Мы прошли это все весной, мы знаем, что и как нужно делать. У нас налажены методики работы, вакцины появляются. Достаточно информации о том, что и как нужно делать во время лечения коронавирусной инфекции. У нас совершенно другой инструментарий и другие возможности. Ни в коем случае нельзя допустить ни одного сбоя", - заключил президент.

Тест на скорость

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с октября суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза. "Ситуация с коечным фондом по-прежнему в ряде регионов напряженная", - сообщила она. Занят почти 81% коек, загруженность выше среднероссийского в 46 регионах, а в 10 - занятость более 90%. Путин попросил назвать эти 10 регионов, а затем сказал про губернаторов: "Кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, им еще и помогать".

Еще президент отметил, что норматив проведения тестирования не позднее 48 часов - это долго. Подчеркнув, что ни одна тест-система стопроцентного результата не дает, он указал стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок: "Чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, друзей, коллег и так далее". И поручил увеличить количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин.

Комментируя доклад главы минздрава, что не хватает 2,7 тысячи машин "скорой помощи", Путин поручил не ждать января, а продумать организацию ускоренной поставки такой техники.

"Пациентами не надо управлять, их надо лечить", - так президент отреагировал на канцелярскую формулировку "система управления пациентами", которую в своем докладе использовал Михаил Мурашко. Президент призвал правильно расставлять акценты: "Надо управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование и так далее. А пациентов надо лечить".