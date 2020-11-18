Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России

Сегодняшнее совещание президента Владимира Путина с членами правительства будет посвящено одному вопросу - ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по стране.

"Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой - о том, как идет борьба с коронавирусом в регионах и в стране в целом, уточнил он.

С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, так как курирует сферу производства лекарств, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Владимир Путин даст свои оценки этим докладам. Акцент будет сделан на положении дел в регионах, заметил Песков.

Также у президента запланировано несколько встреч и совещаний непубличного, закрытого характера, добавил Песков. Возможны и международные телефонные разговоры.