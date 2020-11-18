Путин поручил оказать дополнительную поддержку регионам для выплат медикам

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству направить в регионы дополнительные средства на выплаты медработникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом.

Глава государства подчеркнул, что повышенная нагрузка на специалистов сохраняется и доплаты должны быть сохранены.

"Прошу правительство исходя из складывающейся сегодня обстановки и с учетом окончания финансового года дополнительно предусмотреть поддержку регионам", - заявил президент. По его словам, это неоднократно обсуждалось и были приняты определенные решения. "Сейчас договорились о том, что можно сделать дополнительно - направить им средства для осуществления доплат медработникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом", - отметил Путин.

Он также напомнил о переходе на новый формат расчета этих доплат, который был предложен медицинским сообществом как более справедливый и понятный: выплата будет производиться исходя из количества смен. "Я в связи с этим прошу правительство и регионы отнестись к внедрению этого механизма крайне внимательно и ответственно", - заметил президент.