Путин поручил решить проблему дозвона россиян до медучреждений

Президент России Владимир Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками, так как люди не могут дозвониться.

"Есть еще один вопрос - это связь. Людям не так просто дозвониться. Это тоже вопрос, на который надо обратить внимание", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства. Путин отметил, что проблема связана в том числе и с "перегрузкой медучреждений".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заверил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется этой проблемой.

"Владимир Владимирович, мы с операторами связи этот вопрос оперативно проработаем. Плюс будем использовать операторов виртуальной связи, которые позволят очень быстро обеспечить расширение каналов и этот вопрос оперативно закроем, доложим", - пообещал он.