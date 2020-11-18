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18.11.2020 16:44
Рубрика: Власть

Путин призвал обеспечить всех пациентов с COVID бесплатными лекарствами

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что в каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен.

"Правительству поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте Федерации и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому", - заявил президент на совещании с членами кабмина.

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Он добавил, что правительство уже направило средства регионам в объеме 5 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто проходит лечение на дому. Путин также отметил, что проблема с дефицитом лекарств не всегда связана с деньгами, иногда нужные препараты просто отсутствуют на складах.

"Задача Правительства, Минпромторга - предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям", - подчеркнул Путин. Он добавил, что нужно не только произвести и закупить нужные лекарства.

"Важно, чтобы они дошли, именно дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза. И, конечно же, бесплатно, еще раз это подчеркиваю", - поручил президент.

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