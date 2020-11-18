Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову проанализировать финансирование борьбы с коронавирусом в бюджете каждого региона. Он подчеркнул, что все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер должны быть профинансированы в полном объеме.

"Антон Германович, посмотрите по каждому региону, пожалуйста, очень вас прошу, займитесь этой работой. Знаю, что текучки достаточно в Минфине, но это очень важно именно сейчас", - обратился Путин в ходе совещания с кабмином к министру.

Он также попросил правительство оказать финансовую поддержку тем регионам, которые действительно нуждаются в этой поддержке, вне зависимости от формальных обстоятельств и показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств.

"Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых и до эпидемии объективно был небольшой, весьма скромный уровень доходов. И чтобы не было ссылки на формально выпадающие доходы у них. У них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, так и остается", - обратил внимание Путин и попросил учесть этот аспект.

Глава государства призвал сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов снова искать "дорогие" ресурсы на рынке, у коммерческих банков.

Отдельно Путин подчеркнул, что спрос будет высокий не только с регионов, но и с федеральных структур. "Координационный совет при правительстве, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета, - все это должно работать, все структуры должны держать ситуацию под неусыпным контролем", - заявил он.