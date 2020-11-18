Расходы на 5G в России могут достичь 200 млрд рублей к 2024 году

В ближайшие дни "дорожная карта" по развитию 5G в России может быть утверждена, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к разработчикам документа - "Ростеху" и "Ростелекому". Документ рассмотрел в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко и предварительно утвердил, сообщает издание.

Бюджет дорожной карты, которую компании разрабатывали больше года, составляет 208 млрд рублей (до 2024 года), из которых почти 29 млрд рублей планируется привлечь из бюджета. 21,5 млрд рублей в виде субсидии выделят "Ростеху" на производство российского оборудования 5G.

К 2024 году сети пятого поколения должны появиться не менее чем в десяти городах-миллионниках, а число абонентов приблизиться к пяти млн (к 2030-му - 50 млн).

Общее число установленных базовых станций 5G составит десять тысяч, а доля отечественного оборудования в инфраструктуре коммерческих сетей достигнет 30%.

Россия, согласно документу, должна выйти на восьмое место в международных рейтингах по уровню развития 5G, доля российских компаний на мировом рынке решений на базе 5G должна составить 1,8%.