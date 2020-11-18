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Раскрыт способ стать "невидимым" в WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
18.11.2020,  
14:56
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Популярный мессенджер WhatsApp имеет режим "невидимки", который позволяет скрывать информацию о нахождении пользователя в Сети и следить при этом за активностью других.

Активировать его может любой, рассказал агентству "Прайм" сотрудник Роскачества Сергей Бодров.

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На iPhone режим "невидимки" активируется в меню настроек "Учетная запись - Конфиденциальность". В настройках напротив пунктов "Был", "Фото" и "Сведения" нужно выбрать пункт "Никто".

Скрыть свою активность также можно, отключив отчеты о прочтении - эта функция находится в том же меню.

На устройствах с Android "невидимый" режим включается через меню "Аккаунт - Приватность" (или "Конфиденциальность"). Там нужно дезактивировать пункты "Время посещения", "Фото профиля" и "Сведения" и "Отчеты о прочтении".

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