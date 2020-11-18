Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом

Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Законопроект об этом депутаты Госдумы поддержали в первом чтении, сообщили в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня предусмотрено два механизма обеспечения граждан техническими средствами реабилитации. Их можно получить в Фонде социального страхования, а можно купить самостоятельно в счет компенсации, на получение которой потребуется время. Электронный сертификат станет еще одной альтернативой. С помощью него без отвлечения собственных средств граждане смогут выбрать и приобрести техническое средство реабилитации с подходящим для себя функционалом. При этом, расплатиться с продавцом можно будет сразу, поскольку при реализации этого механизма к карте "МИР" человека привяжут сумму компенсации за покупку изделия, пояснили в Минтруде. Таким образом, он сможет обратиться в любой магазин и даже совершить по электронному сертификату покупку онлайн, при условии, что она будет целевой. Потратить деньги получится только на то ТСР, которое предписано гражданину.

"На первом этапе предлагается использовать этот инструмент для обеспечения граждан с инвалидностью серийными изделиями, а в дальнейшем с помощью него они смогут приобретать протезы и другие средства реабилитации, сделанные на заказ", - сказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он также отметил, что механизм будет способствовать развитию конкуренции среди производителей и поставщиков протезно-ортопедической продукции, поскольку люди будут выбирать, какой дополнительный функционал они хотели бы видеть у своего устройства, какой производитель делает их более удобными.