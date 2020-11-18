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18.11.2020 14:41
Рубрика: Культура

6-й Московский еврейский кинофестиваль объявил полную программу и состав жюри

Текст: Татьяна Хорошилова

С 19 по 29 ноября в Москве пройдет 6-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). Картиной открытия станет фильм "Кролик ДжоДжо" новозеландского режиссера и сценариста Тайки Вайтити. Впервые киносмотр пройдет в гибридном офлайн- и онлайн-формате.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Жюри фестиваля возглавил Тимур Бекмамбетов. Под его председательством оценивать картины 6-го МЕКФ будут оскароносный американский документалист Фредерик Уайзман, немецкий продюсер Симона Бауман, режиссеры Кирилл Михановский, Михаил Местецкий, российская актриса Наталья Павленкова и другие.

Фильмом закрытия фестиваля станет немецкая семейная драма "Как Гитлер украл розового кролика" (Германия, Швейцария, 2019, Каролина Линк, 6+), рассказывающая о судьбе девятилетней Анны, обычной берлинской школьницы, которая в погоне от нацистов должна спешно покинуть родной город.

Всего в программе 6-го Московского еврейского кинофестиваля более 50 картин со всего мира. По итогам фестиваля жюри определит победителей в категориях: "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Приз жюри".

- 6-й Московский еврейский кинофестиваль проходит в удивительное время. 2020 год однозначно войдет во все учебники, так как впервые за историю человечества, если не считать Вселенский потоп и мировые войны, произошли события, которые коснулись буквально каждого человека, живущего на планете. Мы столкнулись с вызовами, которые меняют привычный ход событий и заставляют пересмотреть практически все установки, с которыми мы жили последние десятилетия. Вот в такое непростое время мы вместе с партнерами решили не изменять традициям и, соблюдая все правила безопасности, порадовать зрителей и провести МЕКФ. География и тематическая палитра фильмов, как всегда, самая разнообразная, подчеркивающая многообразие, единство и стремление меняющегося мира сохраниться любой ценой, - считает продюсер 6-го МЕКФ Константин Фам, чья образовательная программа "Свидетели", созданная на основе одноименного альманаха, снятого в Беларуси, получила президентский грант РФ.

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