Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников

В проекте бюджета столицы приоритетная роль отводится финансированию социальной сферы и защите интересов ее работников. Об этом член комиссии по экономической и социальной политике депутат Елена Николаева сообщила Агентству городских новостей "Москва":

- Расходы на социальную сферу Москвы составляют 56%. Эти средства отведены на полноценную работу наших систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Заработная плата повышается для всех без исключения работников образования, медицины, социальной помощи, городских учреждений науки, культуры и спорта на 3,7%.

Депутат отметила, что своевременная индексация придает людям уверенности в завтрашнем дне. Она напомнила, что в городе работают программы, поддерживающие лучших специалистов отраслей:

- Статус "Московский врач" - свидетельство того, что доктор растет профессионально, его отмечают коллеги и пациенты. На ежемесячные дополнительные выплаты медработникам, получившим этот статус, а также ряд других выплат отдельным категориям специалистов предусмотрено 8,2 млрд руб. В сфере образования также заложено продолжение выплаты специальной надбавки тем учителям, которые активно работают над наполнением ресурсов "Московской электронной школы". Те, кто разрабатывает авторские уроки, программы, видеокурсы, будут получать дополнительно 10 тыс. руб. в месяц. Сохраняется и вознаграждение и классным руководителям - 12,5 тыс. руб. в месяц. На эти статьи расходов в проекте бюджета предусмотрено 18,3 млрд руб., - добавила Николаева.