Депутаты облдумы обсудили с мэрией Воронежа перспективы ремонта дорог

Развитие улично-дорожной сети и транспорта в столице Черноземья обсудили на совещании в Парламентском центре. Депутаты Воронежской облдумы передали городским чиновникам наказы избирателей и договорились, когда начнется их исполнение.

На вопросы, связанные с транспортом и дорогами, приходится почти половина от общего количества обращений, поступивших к парламентариям от воронежцев.

- Скоро мы будем рассматривать закон о бюджете региона на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. В дорожном фонде Воронежской области будет зарезервировано около 15,5 миллиарда рублей. Таким образом, региона получит достаточно средств и возможностей для решения наиболее важных транспортных проблем, - отметил председатель парламентского комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

В 2021 году планируется начать долгожданную реконструкцию проблемной развязки Остужева - Ленинский проспект. Первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин подтвердил, что сейчас решается вопрос с финансированием.

Депутаты облдумы призвали мэрию разобраться с состоянием железнодорожных переездов в черте города. Только в Северном микрорайоне при движении в сторону аэропорта находится семь таких объектов, и все они нуждаются в ремонте.

Руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов сообщил, что в ближайшее время пройдет специальное совещание с участием представителей РЖД. Предварительная договоренность с ними уже достигнута.

Парламентарии также призвали восстановить дорожное покрытие вблизи образовательных учреждений. Например, в облдуму поступило обращение от педагогов и родителей учеников гимназии № 9 по улице Минской. Подъезды к школе, тротуары и внутриквартальные дороги находятся в аварийном состоянии. Представители мэрии заверили депутатов, что эта проблема будет постепенно решаться в 2021 году, на что уже выделено свыше 50 миллионов рублей.

В будущем году изменятся правила благоустройства дворов по программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы". Как и прежде, будет два перечня работ: минимальный и дополнительный. Ремонт дворовых проездов, установка фонарей, скамеек и урн финансируются исключительно из бюджетов - федерального, регионального и муниципального. Дополнительные работы, согласно принятому на федеральном уровне решению, должны быть обязательно оплачены и собственниками жилья- в размере 20 процентов от стоимости проекта.

Как заявили представители мэрии, эти правила будут распространяться только на новые заявки. Их прием начнется при нормализации эпидемиологической обстановки. Собственникам жилья надо будет на общем собрании принять решение об участии в программе, в том числе о софинансировании, определить схему благоустройства и направить протокол в управу своего района. После оценки заявки жильцов уведомят о смете и необходимом объеме вложений.

Депутаты готовы помочь горожанам собрать необходимый пакет документов, чтобы правильно оформить заявку. В частности, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Михаил Гусев сообщил, что создан городской штаб депутатов облдумы, который будет координировать решение актуальных для воронежцев вопросов.

На совещании поговорили и о последствиях введения выделенной полосы для автобусов на Северном мосту. Как отметил Владимир Верзилин, этот вопрос требует взвешенного подхода. Миллионному городу не обойтись без развитой системы общественного транспорта, и автолюбители должны это понимать. Однако, по мнению депутатов, необходимо проработать различные варианты функционирования выделенной полосы. Например, разрешить автомобилям движение по ней в выходные дни или в определенные часы.

Фото: Воронежская областная Дума

- Уже в начале 2021 года на воронежские маршруты выйдет 130 новых автобусов большой вместимости. По требованию Минтранса РФ у нас к этому моменту должна быть специально выделенная полоса общей протяженностью 30 километров. Предстоит найти компромисс: соблюсти это условие и в то же время не навредить организации движения, - пояснил Верзилин.

Как подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, все решения, связанные с функционированием и оптимизацией транспортной сферы, должны быть соотнесены с пожеланиями граждан:

- При реконструкции и развитии в Воронеже улично-дорожной сети, а также системы пассажирских перевозок обязательно должны учитываться наказы избирателей. Это может быть обустройство крупных транспортно-пересадочных узлов, расширение магистралей, строительство современных подземных и надземных переходов. Транспортная сеть в регионе должна быть выстроена таким образом, чтобы гарантировать безопасность и комфорт для всех участников движения.