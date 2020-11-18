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18.11.2020 / 20:00
Текст: Ирина Рыбникова

Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке

Столичный департамент здравоохранения прокомментировал информацию о хлопке газа в ковидном госпитале в Коммунарке.

В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа

Инцидент произошел в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов. Во время пуско-наладочных работ разгерметизировалась кислородная линия.

Пострадавших, как и угрозы для пациентов и персонала больницы, нет. "На время ремонтных работ пациенты расположенных рядом корпусов переведены в другие помещения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация", - сообщают в депздраве.

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