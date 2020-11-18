Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке

Столичный департамент здравоохранения прокомментировал информацию о хлопке газа в ковидном госпитале в Коммунарке.

Инцидент произошел в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов. Во время пуско-наладочных работ разгерметизировалась кислородная линия.

Пострадавших, как и угрозы для пациентов и персонала больницы, нет. "На время ремонтных работ пациенты расположенных рядом корпусов переведены в другие помещения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация", - сообщают в депздраве.