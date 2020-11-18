Ивановская область в 2021 году сохранит все меры соцподдержки граждан

Проект бюджета на будущий год, подготовленный правительством региона, обсудили на публичных слушаниях. Ивановская область увеличит расходы на здравоохранение, обеспечит все социальные гарантии и сохранит востребованные льготы для бизнеса.

Доходы региона в 2021 году превысят 45,8 миллиарда рублей, расходы - 48,6 миллиарда.

Более половины поступлений обеспечат собственные налоговые и неналоговые доходы. По прогнозам ФНС, они дадут около 23,2 миллиарда, что на восемь процентов выше предполагаемого уровня 2020 года. Основными источниками здесь остаются НДФЛ, налог на прибыль организаций и акцизы (сбор по последним должен оказаться на четверть больше, чем в 2020-м).

Остальные суммы для обеспечения доходной части бюджета - всего около 22,6 миллиарда рублей - безвозмездно перечислят из федеральной казны и Фонда реформирования ЖКХ.

Губернатор Станислав Воскресенский сообщил, что диалог с Правительством РФ по выделению дополнительных средств Ивановской области продолжается. Результат переговоров будет виден ко второму чтению бюджета. В любом случае в "долговую яму" регион не попадет. По рекомендациям Минфина в бюджете Ивановской области заемные средства не должны превышать 40 процентов собственных налоговых доходов. По факту этот показатель значительно ниже - 27 процентов.

- Бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом, но мы можем себе это позволить в отличие от многих других регионов. Работа правительства области и глав муниципалитетов позволила нам подготовиться к таким непростым временам. Мы проводили очень консервативную, может быть, даже сверхконсервативную политику по поводу того, чтобы брать в долг. Постарались вернуть ряд привлеченных кредитов, и это нам удалось, - подчеркнул Станислав Воскресенский. - Президент Владимир Путин говорил о том, чтобы в столь тяжелый период разрешить регионам брать в долг несколько больше, чем позволяет Минфин. Но мы даже с учетом дефицита бюджета укладываемся в те параметры, о которых договорились.

Зампредседателя правительства Ивановской области - директор департамента финансов Любовь Яковлева отметила, что основным приоритетом при формировании проекта областного бюджета на период 2021- 2023 годов является обеспечение действующих расходных обязательств, а также достижение национальных целей развития.

Традиционно две трети расходов - более 29 миллиардов рублей - будет направлено на социальную сферу. В первую очередь - на финансовое обеспечение системы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и на медицинское страхование неработающего населения. Все предусмотренные меры поддержки граждан сохранены, их размеры проиндексированы на уровень инфляции (четыре процента), добавила Яковлева.

В расходах в сфере общего образования предусмотрено почти 350 миллионов рублей на ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство. Заложены средства на организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы.

Впервые территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Ивановской области будет бездефицитной, отметила Любовь Яковлева. На ее финансовое обеспечение предусмотрено более 3,6 миллиарда рублей. Дополнительные средства направят на лекарственное обеспечение, приобретение оборудования и автотранспорта областным учреждениям здравоохранения, оказание высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи. На обеспечение работы санитарной авиации, которую возродили в регионе в этом году, выделят 51 миллион.

В приоритетном порядке будут профинансированы мероприятия, запланированные в Ивановской области в рамках десяти национальных проектов. В 2021 году на это потратят почти 7,6 миллиарда рублей. Самый значительный объем средств направят на поддержку семей при рождении детей, реализацию инфраструктурных проектов в целях оздоровления Волги и развитие дорожной сети.

Капитальные расходы запланированы в объеме 2,4 миллиарда. Это позволит провести реконструкцию дамбы в Юрьевце и объектов водоснабжения, продолжить газификацию ряда населенных пунктов, построить три школы и три детских сада, а также станцию обезжелезивания. Часть средств направят на переселение граждан из аварийного жилья.

На межбюджетные трансферты муниципалитетам в проекте бюджета предусмотрено 16,4 миллиарда. Условия соглашения с Минфином о реструктуризации бюджетных кредитов будут соблюдены.

Фото: Правительство Ивановской области

Губернатор Станислав Воскресенский подчеркнул, что меры поддержки сельского хозяйства и бизнеса должны быть сохранены:

- Это вклад в рабочие места и в доходную часть бюджета, возможность в будущем нарастить социальные расходы. У нас ведь зарплаты низкие в социальном секторе и вообще в экономике региона.

В 2021 году в Ивановской области будут предоставляться все востребованные бизнесом налоговые льготы. Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, продлены "налоговые каникулы". Инвесторам дано право на применение специального вычета по налогу на прибыль организаций. Объем финансовой поддержки за счет налоговых льгот в 2021 году составит более 472 миллионов рублей.

Глава региона поддержал консервативный подход департамента финансов и управления ФНС к прогнозам поступления налогов, в том числе налога на доходы физических лиц, который на 2021 год запланирован с ростом 0,2 процента. Вместе с тем он отметил, что здесь есть над чем поработать.

- Если мы посмотрим нашу основную отрасль, то, в отличие от других регионов, у нас многие предприятия прилично себя чувствуют, прежде всего в легкой промышленности. Там было небольшое падение спроса, мы помогали предприятиям с заказами, и сейчас оно компенсировано. Предприятия - молодцы, сохранили трудовые коллективы, многие расширяются. Это означает, что ряд отраслей себя нормально чувствует, - сказал Воскресенский.

В ходе публичных слушаний по проекту бюджета были выдвинуты предложения увеличить расходы на организацию отдыха и оздоровления детей, а также на зарплаты сотрудников ряда организаций в сфере социальной защиты населения. Эти вопросы будут рассмотрены.

Председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева сообщила, что депутатский корпус готов к рассмотрению бюджета в первом чтении и дальнейшему сотрудничеству с правительством региона по финансовому планированию.