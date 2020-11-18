Какой будет новая скоростная трасса от Москвы до Казани

Новая скоростная трасса Москва - Казань протяженностью более 820 километров будет открыта в 2024 году, для ее строительства уже заключены договоры с подрядчиками. Проект транспортной магистрали премьер-министру Михаилу Мишустину представили на стенде госкомпании "Автодор" на площадке форума "Транспортная неделя-2020".

Как рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, открытие движения по новой автодороге сократит время в пути от Москвы до Казани в два раза: с 12 до 6 часов. Существенно снизятся транспортные издержки, что позитивно скажется на развитии экономики страны, особенно тех регионов, через которые пройдет автодорога.

Реализация проекта позволит создать в регионах новые рабочие места. На трассе построят 15 транспортных развязок, 348 мостов и путепроводов, в том числе три внеклассных моста через реки Ока, Сура, Волга. На дороге предусмотрено сплошное освещение, система аварийной связи. Это позволит существенно повысить уровень безопасности в пути.

Трасса Москва - Казань станет одной из самых современных магистралей России. Здесь планируют внедрить автоматизированные системы управления дорожным движением, мониторинга погодных условий и транспортного потока. Проезд будет платным. На дороге установят современную систему взимания платы - "свободный поток". Водителям не нужно будет останавливаться, чтобы проехать через шлагбаум. Плата будет списываться бесконтактным способом прямо во время движения.

Тем временем на другой важной трассе Р-254 "Иртыш" протяженностью почти 1,5 тысячи километров завершились работы по реконструкции. Мишустин открыл движение на последнем обновленном участке автодороги в Новосибирской области в режиме телемоста. Участок трассы с 1392-го по 1422-й километр расширили до четырех полос, оснастили разделительными барьерами. Также было возведено шесть транспортных развязок и семь мостов, построено 10,4 км новой дороги в обход поселка Коченево. Предыдущие два этапа реконструкции были завершены в 2017 и 2018 годах. Проект реализован за пять лет в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.