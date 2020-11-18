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18.11.2020 20:47

Калужские спортсмены получили подарок

18 ноября глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат городской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Павлов и исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Виталий Юдкин посетили спортивную школу олимпийского резерва "Темп".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Гости прибыли не с пустыми руками - в подарок спортшколе они привезли мощный промышленный пылесос "Kärcher".

"Спортивный зал школы "Темп" был построен в 1936 году. За последнее время здесь: отремонтирована крыша, отопление и вентиляция, проведен косметический ремонт помещений, уложено специальное ударогасящее покрытие, - рассказал Юрий Моисеев. - Именно для уборки этого покрытия партия "Единая Россия" и члены фракции "Единая Россия" Городской Думы подарили спортивной школе современный промышленный пылесос, который позволит поддерживать порядок и чистоту, что немаловажно для здоровья занимающихся в зале детей".

Фото: Калужская городская дума
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Депутаты осмотрели помещения спортивной школы и недавно отремонтированный спортивный зал. С директором учреждения Алексеем Шведовым они обсудили перспективы развития школы и высокие спортивные результаты воспитанников. Как подчеркнул Глава городского самоуправления, в школе "Темп" работает сильный тренерский состав, созданы комфортные условия для тренировок и достижения высоких спортивных результатов.

"Члены фракции "Единая Россия" Городской Думы всеми силами способствуют развитию физической культуры и спорта в нашем городе, поддерживают спортивные учреждения, - подчеркнул Сергей Павлов. - Все свое детство я провел в этом спортивном зале, занимаясь борьбой. Когда около десяти лет назад рассматривался вопрос о продаже здания бывшего ДК Машзавода и спортивного зала частному инвестору, депутаты Городской Думы выступили категорически против, благодаря чему удалось сохранить для города важный спортивный и культурный объект".

Для справки:

Городская спортивная школа "Темп" со специализацией по легкой атлетике была создана в 1993 году на базе первой легкоатлетической школы Калуги - ДЮСШ Машзавода. В течение 1993-94 гг. на работу в школу перешли тренеры из закрывающихся профсоюзных спортшкол. Статус олимпийского резерва школа получила в 1994 году.

Большое внимание в "Темпе" уделяется работе с детьми и подростками, их в школе более 400. Проводится много соревнований различного уровня и детских спортивных праздников, в том числе в летних спортивно-оздоровительных лагерях.

СШОР "Темп" входит в число лучших спортивных школ Калужской области по подготовке спортсменов-разрядников и значкистов ГТО. В школе работают 17 тренеров, среди которых заслуженный тренер России и два мастера спорта международного класса

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