В МЧС предупредили москвичей о ледяном дожде и ветре до 20 м/с

С вечера среды, 18 ноября, по утро четверга в Москве ожидается усиление ветра до 20 м/с, метель, ледяной дождь и гололедица. Предупреждение об ухудшении погоды разослало москвичам столичное управление МЧС.

- По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 22 часов 18 ноября до 8 часов 19 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра до 20 м/с, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, ледяной дождь, гололедица, - сообщают спасатели. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Напомним, что ранее Гидрометцентр России ввел желтый уровень погодной опасности с 22.00 18 ноября до 6.00 19 ноября.