В столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершили монтаж комплекса скалодромов для проведения чемпионата Европы по скалолазанию с 21 по 28 ноября.

По словам организаторов турнира, процесс был сложен из-за ограниченных сроков и достаточно компактных масштабов площадки.

Изначально на монтаж скалодрома отводилось семь суток, но в итоге удалось опередить запланированный график на 18 часов.

"Такого еще никто не делал в скалолазании, - подчеркнул в разговоре с журналистами исполнительный директор Федерации скалолазания России Максим Черных. - Для сравнения: скалодром чемпионата мира 2019 года в Японии собирали аж две недели . На ЧМ-2018 в Австрии потратили месяц на скалодром меньшего размера. Нам в следующем году предстоит проводить чемпионат мира в Москве. Полученный опыт пригодится, чтобы успешно выполнить работу в максимально короткие сроки".

Габариты комплекса скалодромов чемпионата Европы внушительны: максимальная высота - 16,5 метра, общая длина - 60 метров, масса сооружения - порядка 20 тонн. На арену было завезено 10 фур с оборудованием и инструментами.

Напомним, что сильнейшие спортсмены континента будут определены в 14-й раз. В Москве будут разыграны две лицензии участников Олимпийских игр-2020 (одна у мужчин и одна у женщин) по итогам дисциплины "многоборье" и восемь комплектов наград ЧЕ.

В состав сборной России на первенство континента заявлено 26 человек. За путевки на Олимпийские игры будут бороться Алексей Рубцов, Николай Яриловец, Сергей Лужецкий, Виктория Мешкова и Елена Красовская. Им предстоит выступить на чемпионате Европы во всех дисциплинах.

Ранее путевку в Токио для России завоевала наша титулованная скалолазка Юлия Каплина.

К слову, многократную рекордсменку мира болельщики смогут увидеть в Москве - она примет участие в борьбе за медали в дисциплине "скорость".

На данный момент определены по 16 участников ОИ у мужчин и женщин. Первый этап отбора на Олимпийские игры-2020 прошел в августе 2019 года на чемпионате мира в Хатиодзи. Вторым этапом стал Олимпийский квалификационный турнир в Тулузе (28 ноября - 1 декабря 2019 года). Третья волна отбора - континентальные чемпионаты Европы, Азии, Америки, Африки и Океании.