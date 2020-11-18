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Рубрика: Экономика

На дворе - трава

Штрафов за парковку на газоне не избежать
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8315)
Хитроумные жители Москвы придумали лазейку, которая якобы поможет не платить за парковку на газонах. Машина оформляется не на частное, а на юридическое лицо, которое запуталось в долгах. Однако такие машины арестовывают прямо во дворах - МАДИ регулярно проводит такие рейды. Машины должников отправляют на спецстоянку. А потом продают в счет погашения долга.
Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани отказались от эвакуации машин за неправильную парковку

В Говорово, буквально в 15 минутах ходьбы от метро, камеры засекли Chevrolet злостного неплательщика штрафов. Как рассказали в МАДИ, за машиной числится долг примерно в 1,2 млн руб. Но проблема в том, что Chevrolet оформлен именно на юрлицо. Если водитель на своей машине встанет на газоне - он получит штраф 5 тыс. руб. Если же авто-нарушитель числится за фирмой - то 300 тыс. Но на деле компании просто отдают машины в пользование сотрудникам. Их как физлиц без доказательств к ответственности привлечь не получается. Штраф выписывается на юрлицо. Как только после неуплаты ФССП возбуждает производство, судебные приставы начинают искать машину.

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