На Московской канатной дороге поставят почтовый ящик Деда Мороза

В день рождения Деда Мороза, 18 ноября, на Московскую канатную дорогу прибыл почтовый ящик хозяина предстоящих новогодних праздников.

- С 1 декабря на верхней станции канатной дороги "Воробьевы горы" будет установлен почтовый ящик Деда Мороза, чтобы дети и их родители смогли отправить письма и поздравительные открытки доброму волшебнику, - сказали в пресс-службе канатной дороги. - Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном новогоднем автобусе будет забирать письма и доставлять их Московскому Дедушке Морозу.

Как отметили в пресс-службе, важно, чтобы в письме был указан обратный адрес, чтобы получить ответ от Деда Мороза. Кроме того, запланирован визит и самого Деда Мороза на канатную дорогу. О дате его визита сообщат, когда будет сформирован плотный график хозяина зимы.