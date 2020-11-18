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18.11.2020 / 10:43
Текст: Сергей Бабкин

Названы самые популярные имена детей в Москве

Фото: iStock
Фото: iStock

Самыми популярными именами, которые москвичи дают новорожденным, остаются София (Софья) и Александр, сообщает официальный портал мэра столицы.

Фото: iStock
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

У мальчиков вторым по популярности стало имя Михаил, третьим - Максим. В пятерку также вошли Артем и Иван. В рейтинге девичьих имен после Софии следуют Мария, Анна, Алиса и Виктория.

Регистраторам встречались в этом году и оригинальные имена. Так, на свет появились пять Малин, по две Радости и Мадонны. Двух мальчиков родители назвали Космосами, а одного - Люцифером.

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