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18.11.2020 16:31

Сомово с душком

На окраине Воронежа жилые дома заливают канализационными стоками
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 260(8314)
Починить аварийный участок канализации в микрорайоне Сомово попросили горожане, измученные соседством со зловонными лужами. Несколько раз в год они превращаются в настоящие озера.

Фекальная вода из полуразрушенного колодца в районе железнодорожной станции Сомово течет уже около пяти лет, сообщил местный житель Олег Стуров. "Разлив" подступает к десятку домов по четной стороне Дачного проспекта (в них, к слову, центральной канализации нет) и перекрывает пешеходам путь к надземному переходу через рельсы и контейнерной площадке. Нечистотами пропитались сотни квадратных метров грунта.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Дурно пахнущие лужи у контейнерной площадки и в полосе отвода железной дороги не пересыхают даже в жаркую погоду. Неподалеку находится трансформатор. Чтобы не произошло замыкания, работники станции прокопали импровизированные водоотводы с помощью тяжелой техники.

- Раньше колодцем пользовался продуктовый павильон "Мини-маркет", который находился у перекрестка Дачного проспекта и Станционного переулка. В прошлом году павильон снесли. Оставшийся без присмотра коллектор стал течь постоянно. Неоднократные обращения в ресурсоснабжающую компанию не помогли. Теперь из колодца льет круглые сутки, - посетовал Стуров.

Он обратился за поддержкой в региональное отделение ОНФ. Жители Сомова рассказали, что стоки периодически заливают даже их огороды.

- Люди грустно шутят, что так быстрее зелень растет. Коммунальщики ссылаются на то, что коллектор бесхозный, не стоит у них на балансе. Отдел развития микрорайона Сомово тоже не спешит реагировать на проблему, хотя не может о ней не знать. Почувствовать запах можно за версту, - отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев.

Неоднократные обращения в ресурсоснабжающую компанию не помогли

По его мнению, решений как минимум два. Если бесхозная аварийная ветка важна для нормальной работы системы водоотведения в Сомово, то следует взять ее на баланс муниципалитета, отремонтировать и передать на обслуживание ресурсоснабжающей компании. Если же проблемный отрезок ни на что не влияет, его нужно выводить из эксплуатации. Соответствующие предложения общественники направили в управление ЖКХ администрации Воронежа.

По запросу "РГ" в мэрии прокомментировали ситуацию, пояснив, что коллектор в Сомове уже передан ООО "РВК-Воронеж", которое обслуживает водоканальное хозяйство города в рамках концессионного соглашения.

Комментарий

Городское управление ЖКХ:

- Сотрудники компании устранили аварийную ситуацию, а также дополнительно промыли линию. Был приведен в порядок и "бесхозный" участок. В настоящее время продолжается процесс выявления таких сетей и их оформления в муниципальную собственность. К сожалению, многие участки канализации построены еще в те годы, когда все вокруг было государственное. Потом началась приватизация, по итогам которой часть объектов была оформлена в собственность, а часть выпала из этого процесса. "Ничьи" участки оформляются в муниципальную собственность, а уже далее могут быть переданы и в концессию. Но этот процесс занимает определенное время.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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