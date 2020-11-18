Расходы на медицину в Москве вырастут более чем на 40 млрд рублей

В проекте бюджета столицы на 2021 год, который обсуждается в Мосгордуме, предусмотрено увеличить расходы на здравоохранение в Москве на 40,8 млрд рублей. В целом на медпомощь москвичам направляется 741,9 млрд рублей.

В документе говорится, что финансирование всех ключевых городских проектов будет продолжено. Они нацелены на поддержание высокого уровня доступности и качества оказания медицинской помощи по приоритетным направлениям: профилактике, онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, высокотехнологичной помощи, а также на реализацию мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения.

Для достижения указанных целей на 2021 год предусмотрены средства в объеме 741,9 млрд рублей (средства бюджета Москвы и фонда ОМС). Это на 40,8 млрд больше, чем в 2020 году. В процентном соотношении рост расходов на здравоохранение в следующем году составляет 6%. На реализацию программы "Столичное здравоохранение" за счет средств бюджета города Москвы предусмотрено увеличение расходов на 12% до 447,1 млрд руб.

Основные статьи расходов бюджета Москвы - это обеспечение льготников бесплатными лекарствами, изделиями медицинского назначения в размере 45,7 млрд рублей, оказание высокотехнологической медицинской помощи в размере 33 млрд рублей, финансирование строительства новых объектов здравоохранения в размере 55,1 млрд рублей. Кроме того, бюджетом предусмотрено увеличение финансирования мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в т. ч. вакцинация населения от COVID-19 в размере 10 млрд рублей, а также финансирование реализации мероприятий по программе охраны здоровья матерей и детей в размере 10 млрд рублей.