Депутат МГД Русецкая: Бюджет столицы будет работать на образование

Образование и интересы детей являются одними из ключевых направлений в бюджете Москвы на 2021 год, заявила депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая. Проект бюджета обсуждается в городской думе в первом чтении.

"Важно отметить социальную направленность этого проекта и те приоритеты, которые сохраняются, несмотря на ситуацию, сложившуюся с заболеваемостью коронавирусом, - сказала Русецкая, чьи слова приводит агентство городских новостей "Москва".

"Москва обязательно должна продолжить строительство новых учреждений социальной сферы - детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. На это в проекте бюджета предусмотрено 95,4 млрд руб. Замораживать строительство социальных учреждений нельзя, так как на них уже рассчитывают москвичи", - отметила она.

По словам Русецкой, в проекте бюджета для сферы образования предусмотрены средства на ремонт и переоснащение образовательных организаций - 45,3 миллиарда рублей.

"В эту сумму входит и необходимый ежегодный ремонт зданий школ, но также продолжится оснащение инновационным учебным оборудованием начальных классов и профильных классов в старшей школе. Для этого выделяется 7,5 млрд рублей. Будет куплено современное оборудование для оснащения мастерских в московских колледжах на 3,8 млрд рублей", - собщила она.

Депутат объяснила, что "эти расходы необходимы", "чтобы московские школьники сохраняли высокий уровень подготовки, могли выбирать современные профессии и получать необходимые для дальнейшего обучения навыки".

Также предусмотрены и средства на благоустройство территорий образовательных организаций - на эту статью расходов предлагается выделить 7,7 млрд рублей.

"Общественная дискуссия о том, что нам необходимы современные детские площадки на территории детских садов, хорошо оборудованные школьные стадионы началась задолго до пандемии, и отказываться от этих планов нельзя. Это вложения в развивающую среду, в здоровье детей, их полноценный взросление и развитие. Это направление должно быть профинансировано в полной мере, и поэтому я считаю важным поддержать предлагаемый проект бюджета в первом чтении", - заявила Русецкая.