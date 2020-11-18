Депутат МГД Русецкая: Бюджет столицы будет работать на образование

Новости

В России появится Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки 15:51
На Московской канатной дороге поставят почтовый ящик Деда Мороза 15:50
Синоптики рассказали, когда Москву накроет ледяной дождь 15:40
Депутат МГД Щитов: Расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6% 15:40
Путин призвал Минздрав не управлять пациентами, а лечить их 15:30
Путин: Героизмом врачей можно восхищаться, но побуждать к этому нельзя 15:28
Путин указал помогать главам регионов в борьбе с коронавирусом 15:17
В Оренбуржье выявили вспышку АЧС 15:08
Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту жительства 15:01
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях 15:01
Проект "Взлетная полоса" поможет сиротам сдать ЕГЭ и поступить в вузы 15:00
Минобрнауки: Решение о пересмотре платы за обучение принимает вуз 14:43
Как должен был выглядеть на самом деле возлюбленный Лагерты из "Викингов" 14:33
В Крыму пожилых работников рекомендовали перевести на удаленку 14:32
Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников 14:10
Расходы на медицину в Москве вырастут более чем на 40 млрд рублей 14:04
Актриса Валентина Талызина рассказала о наследстве Романа Виктюка 14:03
В Италии правосудие взялось за "хитрецов" карантина 14:03
Карта "Тройка" заработает по всей России 13:47
В Китае придумали необычное наказание для мошенников 13:40
Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР 13:37
Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие 13:34
В Испании уже более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19 13:27
В МЧС предупредили москвичей о ледяном дожде и ветре до 20 м/с 13:25
Глава Мордовии попросил президента об отставке 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 15:24
Рубрика: Власть

Депутат МГД Русецкая: Бюджет столицы будет работать на образование

Текст: Ангелина Зеленькова
Образование и интересы детей являются одними из ключевых направлений в бюджете Москвы на 2021 год, заявила депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая. Проект бюджета обсуждается в городской думе в первом чтении.

"Важно отметить социальную направленность этого проекта и те приоритеты, которые сохраняются, несмотря на ситуацию, сложившуюся с заболеваемостью коронавирусом, - сказала Русецкая, чьи слова приводит агентство городских новостей "Москва".

Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников

"Москва обязательно должна продолжить строительство новых учреждений социальной сферы - детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. На это в проекте бюджета предусмотрено 95,4 млрд руб. Замораживать строительство социальных учреждений нельзя, так как на них уже рассчитывают москвичи", - отметила она.

По словам Русецкой, в проекте бюджета для сферы образования предусмотрены средства на ремонт и переоснащение образовательных организаций - 45,3 миллиарда рублей.

"В эту сумму входит и необходимый ежегодный ремонт зданий школ, но также продолжится оснащение инновационным учебным оборудованием начальных классов и профильных классов в старшей школе. Для этого выделяется 7,5 млрд рублей. Будет куплено современное оборудование для оснащения мастерских в московских колледжах на 3,8 млрд рублей", - собщила она.

Депутат объяснила, что "эти расходы необходимы", "чтобы московские школьники сохраняли высокий уровень подготовки, могли выбирать современные профессии и получать необходимые для дальнейшего обучения навыки".

Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным

Также предусмотрены и средства на благоустройство территорий образовательных организаций - на эту статью расходов предлагается выделить 7,7 млрд рублей.

"Общественная дискуссия о том, что нам необходимы современные детские площадки на территории детских садов, хорошо оборудованные школьные стадионы началась задолго до пандемии, и отказываться от этих планов нельзя. Это вложения в развивающую среду, в здоровье детей, их полноценный взросление и развитие. Это направление должно быть профинансировано в полной мере, и поэтому я считаю важным поддержать предлагаемый проект бюджета в первом чтении", - заявила Русецкая.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин: 48 часов для получения результата теста на COVID - долго
Совфед одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Глава Мордовии попросил президента об отставке
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно