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18.11.2020 16:38

Энергия Кондрацкой

Серебряный волонтер из Владимира получит грант за победу во всероссийском конкурсе
Текст: Элина Труханова (Владимир)
Очень улыбчивая и энергичная Наталья Кондрацкая из Владимира в юности окончила училище культуры и, хотя по специальности не работала, свой творческий и артистический дар ничуть не утратила. С 1983 года и по сей день она - актриса Владимирского народного театра оперетты. Выступал самодеятельный коллектив с концертами и в Доме ветеранов - особенном многоквартирном доме, где в однушках живут пожилые люди. Для культурных и прочих мероприятий в свободной квартире здесь оборудован небольшой зал. И вот как-то после концерта одна из старушек поинтересовалась, нельзя ли чаще к ним приходить, а не два раза в год в Недели добра.
Наталья Кондрацкая: У нас найдется дело для любого. Главное - желание! Фото: Дом НКО Владимирской области Наталья Кондрацкая: У нас найдется дело для любого. Главное - желание! Фото: Дом НКО Владимирской области
Наталья Кондрацкая: У нас найдется дело для любого. Главное - желание! Фото: Дом НКО Владимирской области

- Мне эти слова так запали в душу, так меня эта идея захватила, что через два месяца оформилась в проект "Душевные встречи". К тому времени была уже на пенсии, дочка уехала в другой город, времени для волонтерства стало достаточно, - рассказывает Наталья Кондрацкая.

Фото: Помогитевернутьсядомой.рф
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С января 2019 года из Дома ветеранов скука исчезла. Коллеги из театра женщину поддержали, кроме того, к проекту присоединились ребята из молодежной думы и проекта "Волонтеры культуры", и к выходным дням для пожилых людей с тех пор готовятся либо концертные программы из их любимых стихов и песен, либо показы старых советских кинофильмов, которые по телевизору теперь почти не увидишь. Более того, им не просто показывают кино, но и рассказывают об актерах и истории создания картин. А в последнее время у жильцов Дома ветеранов появилось новое увлечение - настольные игры.

В обмен на заботу умудренные жизненным опытом люди дают молодежи советы. Иногда весьма нестандартные.

- По словам очень пожилой женщины, найти хорошего жениха помогает… наличие красивой подруги, - вспоминает один такой совет Наталья Викторовна. - Объяснила она просто: дружила с молодым человеком, а когда тот увидел ее красивую подругу - переметнулся сразу к ней. И девушке стало ясно: не ее был человек. А когда с будущим мужем познакомилась, он на ее подругу даже внимания не обратил. Так она и поняла, что это ее судьба. Всю жизнь прожили вместе. Молодые прислушались…

Новых членов в волонтерские ряды победительница конкурса ищет везде, даже в транспорте

Заряжаясь энергией Натальи Кондрацкой, знакомые и незнакомые ей люди тоже начинают предлагать свою помощь. Вообще же новых членов в волонтерские ряды победительница конкурса ищет и привлекает везде, даже в транспорте.

Фото: Сергей Куксин
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- Как-то во время поездки в автобусе увидела очень бодрую, активную пенсионерку и предложила присоединиться к нам, - рассказывает о "вербовке" единомышленников серебряный волонтер Кондрацкая. - Она поначалу вроде сомневалась, говорила, что ничего не умеет, а потом договорились, телефонами обменялись. Что-то рассказать, прочитать стихотворение каждый сможет.

Выигранный грант в 120 тысяч рублей автор проекта "Душевные встречи" планирует потратить на приобретение нового ноутбука (старый во время показа фильмов стал иногда подводить), звуковой колонки для слабослышащих зрителей и на подарки для жильцов Дома ветеранов за участие в викторинах. Пока на подарки, увы, денег не было. А еще серебряный волонтер Кондрацкая думает о новых направлениях проекта и очень надеется, что ее опыт "Душевных встреч" пригодится и в других регионах страны.

Справка "РГ"

В этом году победителями Всероссийского грантового конкурса "Молоды душой" стали сразу 56 проектов. Это рекордное количество в истории конкурса, благодаря чему в 16 регионах будут открыты центры серебряного волонтерства. Конкурс ежегодно организует Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и благотворительного фонда "Память поколений". Полученные гранты пойдут на реализацию социально значимых проектов.

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