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18.11.2020 11:46
Рубрика: Происшествия

СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет пока не подтверждает информацию о задержании зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Куракина.

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило о том, что сотрудники СК задержали заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. По другой информации, которую предоставило РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья, аппарат Куракина и возглавляемое им региональное Минэкологии продолжают работу в штатном режиме.

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В свою очередь "Коммерсант" сообщил об обысках у Куракина и о том, что задержаны двое его предполагаемых сообщников. Все они подозреваются "в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками". Якобы преступления были совершены в бытность Куракина начальником департамента имущественных отношений Минобороны.

Преступление, по которому у СК и ФСБ возникли вопросы к чиновнику, по сообщениям прессы, связано с выделением за "откаты" земель, принадлежащих Минобороны, коммерческим структурам. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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