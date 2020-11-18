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Страничку в популярной соцсети Instagram завела стихийная мусорка из Ленинского района. "Кучу могучу" заметили представители шоу-бизнеса. На днях телеведущая Ксения Собчак даже заочно обратилась к мэру Воронежа, призвав разобраться со свалкой.

Гора бытового мусора красуется на перекрестке улиц Матросова и Петрозаводской, прямо в конце пешеходного перехода. Как видно на фото из аккаунта kucha_mogucha, мешки с отходами бросают у дороги среди бела дня самые обычные жители. Первые снимки в этом профиле появились в конце сентября. Сейчас свалка ждет предновогоднего пополнения - подгнивших мандаринов и огурцов с соседнего рынка.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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После поста Собчак и других известных людей количество подписчиков у "кучи-блогерши" выросло на порядок. На момент подготовки публикации их было около тысячи.

В мэрии Воронежа в ответ на этот публичный вызов сообщили, что организатор аккаунта властям известен.

- Это неравнодушный человек, который, возможно, убежден, что таким способом проблема решится как-то иначе, чем она решается сейчас. Раньше там стоял контейнер-лодочка, но позже жители частного сектора перешли на поведерный сбор отходов от каждого дома. Однако часть людей предпочитает выкидывать мусор на общую территорию, периодически создавая свалку своими руками, - пояснили в городской администрации. - Управой Ленинского района организована систематическая работа по вывозу отходов, которые сносят туда по привычке.

Кроме того, нерадивые воронежцы иногда привозят мусор к перекрестку на машинах. Недавно возле кучи прошел рейд с участием того самого активиста. В ГИБДД направлены запросы для установления личности автомобилистов, которые выбрасывали мешки на обочину, рассказали в мэрии:

- Неравнодушный гражданин не просто создал такую оригинальную страницу в соцсети, а сам участвует в решении проблемы, что очень похвально. Сразу после поступления данных из ГИБДД нарушителей привлекут к административной ответственности (штрафы до 25 тысяч рублей). Весной 2021 года в этом месте появится тротуар, что может уменьшить желание людей устраивать свалку.

Тем временем

Жителям семи районов Воронежской области пересчитают субсидии на оплату коммунальных услуг за десять месяцев 2020 года. Выплаты начислялись в уменьшенном размере, так как департамент ЖКХ и энергетики региона в феврале снизил норматив накопления отходов для Бутурлиновского и Панинского кластеров до 1,7 кубометра в год. Из этой цифры исходил и департамент соцзащиты, определяя размеры выплат для льготников. При этом в территориальной схеме, которой руководствуются операторы по обращению с отходами, норматив выше - 2,29 кубометра. Как пояснила директор регоператора ООО "Вега" Оксана Сомова, для расчета норматива изначально проводились экспертизы и сезонные замеры. А приказ департамента не был так обоснован, поэтому оператор отказывался учитывать его в своей работе. Фирма оспорила решение департамента в областном суде. Теперь неправомерность снижения норматива подтвердила и апелляционная инстанция. Чиновникам предстоит доплатить недостающие суммы льготникам из Бутурлиновского, Павловского, Таловского, Аннинского, Панинского, Верхнехавского и Эртильского районов.

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