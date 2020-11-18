В технополисе "Москва" подготовили первую группу студентов под заказ работодателя

В технополисе "Москва" завершает обучение первая группа студентов, прошедшая подготовку под заказ будущего работодателя. Учебную программу для них специально сформировали с учетом запросов фармацевтической компании-резидента технополиса. Сейчас идет стажировка, по итогам которой выпускники гарантированно получат работу.

Речь о студентах Московского государственного образовательного комплекса, базовая кафедра которого располагается на территории технополиса. Там готовят специалистов по самым разным передовым направлениям - робототехнике, беспилотным летательным аппаратам, станкам с числовым программным управлением и т.д. Главное достоинство кафедры - она расположена рядом с инновационными компаниями, где учащиеся могут применить теорию на практике. Учатся здесь и студенты кафедры фармацевтики. Они получают среднее образование, но именно таких специалистов сейчас остро не хватает в промышленной фармацевтике, говорит гендиректор технополиса Геннадий Дегтев. "Большинство представителей этой сферы - выпускники ВУЗов, а требуются не только фармацевты, но и специалисты по эксплуатации сложного оборудования, разработке технологических процессов, - объясняет он. - В связи с этим возникает необходимость подготовки и стажировки высококвалифицированных кадров под конкретный запрос работодателя".

Первый такой опыт уже есть. Целевую группу под запрос резидента сформировали в сентябре, учеба недавно завершилась, но еще идет стажировка. В группе почти 20 студентов, и с ними уже заключили трудовые договоры, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, первый опыт оказался удачным и его нужно развивать. "Сейчас в Москве работают около 30 крупных и средних фармацевтических предприятий. Спрос на квалифицированные кадры в отрасли высок, поэтому такая программа может быть интересна целому ряду предприятий", - уверен он.

В технополисе, который носит статус особой экономической зоны и включает в себя более 180 компаний, есть собственный медицинско-фармацевтический кластер. В него входят несколько резидентов, производящих сотни видов лекарств, медтехники и оборудования от аппаратов ИВЛ до препаратов от рака. Дегтев говорит, что в ближайшие пять лет только фармкластеру понадобится 1500-2000 новых специалистов. Заинтересованность в их подготовке на базе технополиса уже проявил резидент, запустивший недавно производство 17 видов жизненно необходимых лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, почечной недостаточности, сахарного диабета и других заболеваний. Его гендиректор Андрей Колокольцев говорит, что каждый месяц в работе компании участвуют более 20 стажеров из ведущих вузов столицы, но людей все равно не хватает. "В основном на производстве требуются химики и технологи. После стажировки молодых специалистов трудоустраиваем, но до сих пор еще требуется более 200 человек", - делится он.

Развитие фармацевтических предприятий в Москве не только привлекает в город инвестиции и высококлассных специалистов со всей страны, но и дает возможность городу экономить на закупках лекарств. Выпускаемые в столице препараты зачастую гораздо дешевле зарубежных аналогов, к тому же их не нужно откуда-то везти и зависеть от поставщиков. С учетом сложной ситуации с коронавирусом такая возможность становится особенно важной. Многие фармацевтические предприятия Москвы в этом году нарастили объемы из-за высокого спроса на фоне пандемии и смогли помочь не только столице, но и пациентам со всей страны.