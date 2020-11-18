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18.11.2020 18:03
Рубрика: Происшествия

В Туле в ДТП с маршрутным автобусом пострадали десять человек

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и Ford EcoSport. В аварии получили травмы десять человек, среди которых трое детей, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом

Авария произошла на улице Скуратовской в 16.45. Столкнулись пассажирский автобус Peugeot Boxer, следовавший по 62 маршруту, и автомобиль Ford EcoSport. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, сейчас на месте работают сотрудники автоинспекции. На снимках с места происшествия на сайте регионального главка МЧС видно, что легковая иномарка после столкновения с микроавтобусом влетела в столб.

Предварительно, в аварии получили травмы оба водителя транспортных средств. В автобусе пострадали восемь пассажиров. Среди пострадавших пассажиров трое несовершеннолетних.

В настоящее время на ликвидации аварии работают автоинспекторы и специалисты МЧС.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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