Власти Москвы призвали снизить нештрафуемое превышение скорости

Во всех городах нештрафуемый порог превышения скорости должен составлять не 20, а 10 км/ч. Такую позицию властей Москвы озвучил заммэра Максим Ликсутов.

По оценкам главы транспортного комплекса столицы, чем выше скорость - тем серьезнее аварии. "Наша позиция: в городах неадминистрируемый порог должен быть снижен до 10 километров в час", - заявил Максим Ликсутов.

Контроль за дорожным движением в Москве позволил достичь показателя смертности 3,5 на 100 тысяч человек. "Вместе с дорожной полицией в Москве делаем все, чтобы соблюдались правила дорожного движения. Мы выступаем за баланс интересов всех - пассажиров, пешеходов, автомобилистов", - подчеркнул Максим Ликсутов.