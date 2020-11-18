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18.11.2020 / 14:06
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы призвали снизить нештрафуемое превышение скорости

Во всех городах нештрафуемый порог превышения скорости должен составлять не 20, а 10 км/ч. Такую позицию властей Москвы озвучил заммэра Максим Ликсутов.

По оценкам главы транспортного комплекса столицы, чем выше скорость - тем серьезнее аварии. "Наша позиция: в городах неадминистрируемый порог должен быть снижен до 10 километров в час", - заявил Максим Ликсутов.

Контроль за дорожным движением в Москве позволил достичь показателя смертности 3,5 на 100 тысяч человек. "Вместе с дорожной полицией в Москве делаем все, чтобы соблюдались правила дорожного движения. Мы выступаем за баланс интересов всех - пассажиров, пешеходов, автомобилистов", - подчеркнул Максим Ликсутов.

Стали известны регионы с наименьшим числом ДТП с пострадавшими
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