Жители смоленского поселка требуют возродить завод ДСП

Запустить предприятие по переработке древесины и вернуть туда уволенных сотрудников потребовали активисты со станции Игоревской Холм-Жирковского района. На днях они опубликовали в Сети открытое письмо смоленскому губернатору Алексею Островскому. Жители лишились работы и грозят перекрыть федеральную трассу М-1. В ситуации разбиралась "РГ".

Раньше сотрудники завода занимались производством фанеры, а сейчас вынужден обрезать деревья и кусты. Фото: Андрей Попов/ РИА новости

Игоревский деревообрабатывающий комбинат был главным работодателем поселка. Здесь выпускали фанеру и другие слоистые материалы. Собственник планировал реконструировать цеха и наладить производство МДФ. Но на заводе случился пожар. Пришлось вкладывать средства в восстановление того, что было, а новый проект заморозить. Потом стройку продолжили при поддержке Сбербанка и администрации региона. И опять возникли трудности...

- В последние годы компания терпела серьезные убытки. Ключевыми причинами были введение санкций в отношении РФ и рост стоимости валюты в 2014-2015 годах, что повлекло удорожание реализации инвестиционного проекта, - пояснили "РГ" в администрации Смоленской области.

В конце концов ООО "Игоревский завод древесностружечных плит" признали банкротом.

В 2019-м власти региона обещали найти комбинату достойного хозяина. В итоге долги завода выкупила у Сбербанка австрийская компания "Кроношпан". Это один из крупнейших в мире производителей древесных плит. У фирмы есть заводы в Подмосковье и Башкирии, сейчас строится еще один - в Калужской области.

"Приход вашего инвестора... был похож на рейдерский захват, - пожаловались жители Игоревского в письме губернатору. - Новое руководство заявляло, что завод будет работать для погашения долгов, после чего его выставят на продажу через аукцион. На самом деле были уволены все сотрудники (более 600 человек) и началась тотальная распродажа... имущества завода".

По данным администрации региона, на предприятии по переработке древесины сократили 483 сотрудника

Активисты опасаются, что в неотапливаемых цехах дорогостоящее оборудование перемерзнет и испортится. Но больше всего их волнует то, что людям негде работать. Подписанты требуют восстановить производство и в течение года трудоустроить туда всех, кто был ранее уволен. В противном случае люди готовы на акции протеста.

Тем временем на Игоревском заводе открыто конкурсное производство, идет оценка имущества. Его планируют выставить на торги в феврале 2021 года.

"Конкурсный управляющий принимает меры по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе в рамках подготовки к зимнему периоду", - добавили в пресс-службе администрации Смоленской области.

- Мы ведем работу по поддержанию всех зданий, сооружений и оборудования в надлежащем состоянии, - заверил помощник конкурсного управляющего Игорь Глазунов. - Была произведена консервация объекта... Шкафы управления подключены к электроэнергии, регулярно осматриваются, при необходимости просушиваются. Во избежание скопления конденсата работают все вентиляторы. Чтобы не было порывов и размерзания системы отопления, ведется слив воды. Из мест, где вода скапливается (а это, например, полуподвальные помещения), ее выкачивают.

По данным администрации региона, на заводе ДСП сократили 483 сотрудника. Из них 440 обратилось в службу занятости, 342 официально признаны безработными. На что они могут рассчитывать в Игоревском? Смоленские власти на сегодня могут предложить три варианта в рамках областной программы содействия занятости.

Во-первых, есть оплачиваемые общественные работы - обрезать кусты вдоль дорог, убирать мусор с улиц и в лесопарковой зоне, приводить в порядок кладбище. Пусть не постоянный, но хоть какой-то доход. В поселке к общественным работам уже приступили 70 граждан, с 18 ноября к ним присоединится еще 25 человек.

Во-вторых, по направлению службы занятости можно получить новую профессию. "По состоянию на 11 ноября 2020 года обучение по профессии "швея" завершило 15 человек, - рассказали о безработных игоревцах в администрации Смоленской области. - Курс длился два месяца, гражданам выплачивалась стипендия в размере 12130 рублей в месяц".

Наконец, третий вариант - посещать ярмарки вакансий, которые регулярно проводит местный центр занятости населения для людей, которых уволили с завода ДСП. В частности, нуждается в кадрах ООО "Торговый дом Балтийский берег", имеющий производственную площадку в соседнем Вяземском районе. Средняя зарплата там составляет 50 тысяч рублей. Предприятие готово принять до 70 человек, обеспечивать их доставку к месту работы и обратно. В Холм-Жирковском и соседних районах (Ярцевском, Сафоновском, Вяземском) имеется 2378 вакансий на 272 предприятиях, сообщили в смоленской службе занятости.